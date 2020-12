via REUTERS

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer wurde als erster in der Schweiz zugelassen.

Jetzt geht es auch in der Schweiz mit dem Impfen los.

Herr Kopf, mehrere Kantone starten diese Woche mit dem Impfen. Was bedeutet das für uns? Das ist eine hervorragende Nachricht. Ich gehe davon aus, dass die Risikogruppen sowie das Pflegepersonal bis im April oder Mai geimpft sein werden. Das wird die Spitäler massiv entlasten, die heute am Anschlag sind. Das Virus kann zwar auch Junge schwer treffen, solche Fälle sind aber selten. Sind die 1,5 bis 2 Millionen Personen, die wegen des Alters oder Vorerkrankungen der Risikogruppe angehören, grösstenteils geimpft, werden die Todeszahlen markant zurückgehen. Wir können dann in ein halbwegs normales Leben zurückkehren, weil der Druck auf die Spitäler mit jedem Geimpften abnimmt.