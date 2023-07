Zweimal Vollmond und viele Sternschnuppen im August

1 / 3 Im August gibt es zweimal Vollmond. 20min/News-Scout Ein ähnliches Bild wie hier gibt es am 1. und 31. August 2023. 20min/News-Scout Der August ist der aktivste Sternschnuppenmonat. Die beste Beobachtungszeit liegt zwischen 22 Uhr und vier Uhr morgens. 20min/Community

Darum gehts Im August zeigt sich der Vollmond in zwei Nächten.

Die Zeitspanne zwischen zwei Vollmonden beträgt 29,5 Tage.

Am 13. August dürften zudem, wenn es das Wetter zulässt, zahlreiche Sternschnuppen am Himmel zu sehen sein.

Der August endet, wie er begonnen hat – zumindest was den Mond am Firmament betrifft. Bereits am 1. des Monats tritt um 20.32 Uhr die Vollmondphase im Sternbild Schütze ein. Am Morgen des folgenden Tages kommt der Mond mit 357’310 Kilometer in Erdnähe.

Da die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden gleichen Mondphasen – also beispielsweise von Vollmond zu Vollmond – 29,5 Tage beträgt, der August aber 31 Tage hat, kommt es in diesem Monat zu einem zweiten Vollmond. Am 31. zeigt sich der Erdtrabant abermals voll beleuchtet, wobei er diesmal im Sternbild Wassermann steht. Die exakte Vollmondphase wird um 3.36 Uhr morgens erreicht.

Seltenes Ereignis

Da der Mond am frühen Abend des 30. mit 357’181 Kilometer auch ein zweites Mal in Erdnähe kommt, so erscheint der Vollmond am grössten in diesem Jahr – manche sprechen dann gerne von einem «Supermond», auch wenn der Unterschied gar nicht so gross ist. Das Zusammenfallen von Erdnähe und Vollmond dürfte wieder zu Springfluten führen und kann Erdbeben und Vulkanausbrüche auslösen.

Ein zweiter Vollmond in einem Monat wird in den USA als «Blue Moon» bezeichnet. Woher die Bezeichnung «Blauer Mond» kommt, ist nicht sicher geklärt – der zweite Vollmond leuchtet jedenfalls nicht blau. Da ein solches Ereignis selten eintritt, bedeutet die englische Formulierung «Once in a Blue Moon» so viel wie «alle Jubeljahre mal». Der nächste «Blaue Mond» ist der Vollmond am 31. Mai 2026.

Besonders viele Sternschnuppen

Der August ist der aktivste Sternschnuppenmonat. In seinen lauen Sommernächten sind besonders viele Sternschnuppen zu sehen. Grund dafür sind die Perseiden, deren maximale Tätigkeit in diesem Jahr am 13. August nach Tagesanbruch zu erwarten ist. Die Perseiden sind noch bis 24. August zu verfolgen.

Als schönster und reichster Strom des Jahres bescheren die Perseiden im Maximum bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde. In den Tagen davor und danach sind immer noch stündlich um die 50 Meteore zu erwarten. Ihren Ursprung haben die Perseiden im Kometen 109P/Swift-Tuttle. Die beste Beobachtungszeit liegt zwischen 22 Uhr und vier Uhr morgens. Die Perseiden-Sternschnuppen sind mit 60 Kilometer pro Sekunde recht schnelle Objekte. Im Volksmund heissen sie auch Laurentius-Tränen, nach dem christlichen Märtyrer Laurentius.

