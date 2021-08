Lindt, Rivella und Ricola : Im Ausland sind Schweizer Produkte deutlich billiger

Schweizer Kundinnen und Kunden zahlen für Produkte von Lindt, Rivella, Ricola und für Migros-Eigenmarken Preisaufschläge von 50 Prozent und mehr.

Auch andere beliebte Schweizer Marken gibt es im Ausland billiger. In den Online-Supermärkten von Migros und Coop kosten die Lindor-Kugeln in roter Verpackung rund 50 Prozent mehr als bei Rewe in Deutschland. Und auch für die Kräuterzucker von Ricola gibt es einen Schweiz-Aufschlag von rund einem Viertel auf 100 Gramm gerechnet. Der Grossverteiler Migros verlangt für seine in der Schweiz hergestellten Kaffeekapseln Café Royal für Nespresso-Maschinen je nach Sorte in der Migros bis zu 47 Prozent mehr als im Ausland.