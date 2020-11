Das Baby ist da!Im Baby-Glück: Sara Leutenegger wird Mutter

Sara und Lorenzo Leuteneggers erstes gemeinsames Kind ist geboren. Die Influencerin hat die Nachricht auf Instagram verkündet. Das Model zeigt sich überglücklich und postet am Mittwochabend ein herziges Video von der kleinen Hand ihres Babys auf Instagram. Dazu schreibt sie : «Love of our Live» – «Liebe unseres Lebens.» Vater Lorenzo passend dazu: «Love you». Der kleine Junge kam am 29. Oktober zur Welt und heisst Lio Antonio.