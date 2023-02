Arnold Schwarzenegger: Das verrät der Trailer zu «I’m back, Baby»

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger ist ab Ende Mai in seiner ersten Serien-Hauptrolle zu sehen. «I’m back, Baby», sagt der Action-Star in einem kurzen Videoteaser für die Spionage-Serie «FUBAR», die der Streamingdienst Netflix am Montag veröffentlichte. Der 75-Jährige und Monica Barbaro (32) spielen Vater und Tochter, die zufällig herausfinden, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten tätig sind. Trotz der Lügen und Geheimnisse müssen sie am Ende zusammenarbeiten.