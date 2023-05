Warth: Skorpion im Badezimmer

Dieser Skorpion tauchte in der Nacht auf Mittwoch in einem Badezimmer im Kanton Thurgau auf.

In einem Badezimmer in Warth TG wurde ein Skorpion gefunden.

Blinder Passagier

Beim Tier handle es sich um einen «Euscorpius italicus» (italienischer Skorpion). André Mégroz, Insektenforscher, ist diese Art bekannt: «In der Schweiz ist der Skorpion vor allem im Tessin zu finden.» Er selbst habe am Dienstag einen dieser Art fotografieren können. «Sie werden häufig in Häusern, an Steinmauern oder in Tiefgaragen gefunden», so Mégroz.