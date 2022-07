Zürich HB: «Im Bahnhof Löwenstrasse stinkt es seit Tagen fürchterlich» 

Wer oft beim Zürcher Hauptbahnhof unterwegs war, kennt das Phänomen: Im Tiefbahnhof Löwenstrasse unter dem HB stinkt es penetrant. Vor allem in den letzten Tagen habe sich der Gestank noch einmal akzentuiert, sagt ein News-Scout. «Es stinkt und ist richtig eklig. So etwas kennt man sonst eher aus U-Bahn-Stationen in warmen Ländern.» Am schlimmsten sei es bei den Aufgängen des Tiefbahnhofs. «Es ist wie eine Wand.»