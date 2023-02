Nati-Goalie beim BVB: Im Bayern-Visier? «King Kobel» hext sich auf den Wunschzettel von Top-Clubs

Gregor Kobel verbrachte am Mittwoch einen erfolgreichen Abend in der Champions League.

In Deutschland wird der 25-jährige Zürcher bereits «King Kobel» genannt.

«Es waren ein paar Pflichtparaden dabei», gibt sich Gregor Kobel gegenüber der «Bild»-Zeitung bescheiden. Der 25-Jährige räumt aber ein: Es tue aber schon gut, wenn man ein paar Bälle halten könne. Beim 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Chelsea am Mittwoch waren es deren acht, der Zürcher spielte bereits zum elften Mal in dieser Saison zu null.

Beide Werte sind persönliche Rekorde für Kobel – die «Bild» nennt ihn kurzerhand «König Kobel» und versieht ihn mit der bestmöglichen Spielnote 1. Doch auch aus den BVB-Reihen gibt es viel Lob. So etwa von Trainer Edin Terzic. «Wenn wir mal zu spät waren, war ein herausragender Gregor Kobel für uns da», kommentierte der 40-Jährige.

Kobel bald bei den Bayern?

Keine Überraschung, kursieren bereits wilde Spekulationen um die Zukunft des ehemaligen GC-Juniors. Die «Bild» und andere deutsche Medien etwa bringen Kobel bereits mit den Bayern in Verbindung, also genau demjenigen Club, der eben die Nati-Nummer-1 Yann Sommer (34) verpflichtet hat.

Kobel sei längst in der Lage, Sommer als besten Mann zwischen den Pfosten abzulösen – ob nur in Nati oder auch in einem Club, sei dahingestellt. Eines ist klar: Mit dem neuen Goalietrainer der Bayern, Michael Rechner (42), hat Kobel bereits bei Hoffenheim zusammengearbeitet.