Das BBC Gossau leide stark unter den Einschränkungen, so die Mediensprecherin des BBC Rita Bolt.

Das BBC Butterbarcafé in Gossau SG hat neu bereits ab 9 Uhr morgens geöffnet.

Das BBC in Gossau hat anstatt ab 16.30 Uhr neu schon ab 9 Uhr morgens geöffnet. «In Krisensituationen muss man kreativ werden», sagt Rita Bolt, Mediensprecherin vom BBC Butterbarcafé in Gossau. Die Einschränkungen von Staat und Kanton habe man sehr stark gespürt. «Unsere Einnahmen sind stark zurückgegangen. Es stehen 45 Arbeitsplätze auf dem Spiel», sagt sie. Für das BBC sei es überlebenswichtig, früher aufzumachen. «Solange keine Unterstützung vom Staat kommt, müssen wir uns etwas einfallen lassen, um zu überleben», sagt Bolt.

Damit vormittags bereits Leute ins Lokal kämen, müssten sie auch etwas bieten, meint sie weiter. Das Lokal geht neue Wege und führt die Happy Hour vor dem Mittag ein. «Durch das Angebot Frühschoppen bekommen Gäste zwischen 9 und 12 Uhr zwei Biere zum Preis von einem», erklärt Bolt. Neu biete man Znüni-Gipfeli an, und zum Mittagessen könne man von der Fingerfood-Karte bestellen. «Das BBC hat einige Stammgäste. Diese kommen jeweils am Morgen vorbei, um Znüni zu essen, und unterstützen uns damit sehr», sagt Bolt.

Es habe auch bereits Leute gegeben, die von der Happy Hour profitiert hätten. «Unter der Woche und am Samstag waren es eher wenige Personen. Am Sonntag waren es deutlich mehr, dies auch, weil einige Leute gekommen sind, um am Nachmittag den FCSG-Match zu schauen. Dort wurde natürlich auch Bier bestellt», sagt sie.