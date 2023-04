Bellikon AG: Im Beutel war Waschsoda und nicht Kokain – Mann muss trotzdem zahlen

Eine spätere Laboranalyse ergab daraufhin, dass es sich bei dem Pulver tatsächlich um Waschsoda und nicht um Kokain handelte. Auf den Gerichtskosten in Höhe von 400 Franken bleibt der Mann aber trotzdem sitzen.

Bei einer Personenkontrolle in Bellikon stellte die Polizei bei einem Aargauer ein weisses Pulver fest. Ein Schnelltest ergab, dass es sich dabei um Kokain handle. Der Mann stritt den Vorwurf noch vor Ort ab. (Symbolbild)

Im letzten Herbst hatte die Polizei in Bellikon bei einem Mann Kokain festgestellt.

Das weisse Pulver war kein Kokain , sondern Waschsoda: Im vergangenen September fand die Polizei in Bellikon im Laufe einer Personenkontrolle bei einem Mann einen 6,6 Gramm schweren Druckverschlussbeutel mit weissem Pulver.

Wie aus einem am Mittwoch publizierten Beschwerdeentscheid des Aargauer Obergerichts hervorgeht, hatte der Mann damals eine erweiterte Prüfung abgelehnt. Daraufhin prüfte die Polizei das Pulver mit einem Schnelltest – und stellte prompt Kokain fest. Wie die Zeitungen von CH-Media berichten, habe der Mann noch vor Ort bestritten, dass es sich bei dem Pulver um Kokain handelte und gab an, es zum Waschen zu benötigen.

Auf Gerichtskosten bleibt er trotzdem sitzen

Wie eine nachträgliche Laboranalyse zeigte, handelte es sich bei dem Pulver in der Tat nicht um Kokain, sondern um Natriumkarbonat. Dieses wurde früher als Reinigungsmittel benutzt. Daraufhin stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Damals hiess es, dass der Kanton die Kosten des Verfahrens tragen würde, der Mann aber keine Entschädigung erhalte.

Mit diesem Entscheid war der Betroffene nicht einverstanden und verlangte in einer Beschwerde ans Obergericht eine Entschädigung von 14 Franken für zwei eingeschriebene Briefe sowie 20 Franken für mehrere Telefonate. Umgehend wurde diese als unbegründet abgewiesen. Sitzen blieb der Mann, der nach eigenen Angaben am Existenzminimum lebt, auf einer Gerichtsgebühr von 400 Franken und Auslagen in Höhe von 56 Franken.