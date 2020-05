Folge der Corona-Epidemie

Im Bosporus zeigen sich so viele Delfine wie sonst nie

In der berühmten Meerenge ist der Schiffs- und Strassenverkehr drastisch zurückgegangen. Für die Delfine heisst das weniger Stress – und das zeigen sie auch. Doch die Verschnaufpause dürfte bald zu Ende sein.

«Es sind erstmals so grosse Gruppen, das war vorher noch nie so. Oder vielleicht war es so und wir haben sie nicht gesehen. Sie kommen ständig vorbei. Vor allem in den frühen Morgenstunden oder nachts tauchen sie auf.» Der Istanbuler Adil spricht von den Delfinen, die sich seit Ausbruch der Corona-Epidemie wieder vermehrt im Bosporus zeigen. Tatsächlich sind Delfine wie der Grosse Tümmler im Bosporus keine Seltenheit, doch man hat sie nie so häufig zu Gesicht bekommen wie seit Beginn der Corona-Krise.