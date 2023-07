Openair Frauenfeld : «Im brennenden Zelt befand sich ein Einweggrill» 

In der Nacht von Freitag musste ein Zelt am Openair Frauenfeld durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Das ist passiert

Um Mitternacht, von Donnerstag auf Freitag, kehrte Davide vom Travis-Scott-Konzert am Openair Frauenfeld zu seinem Zelt zurück. «Schon von weitem sah ich eine grosse Rauchwolke», so der 17-Jährige zu 20 Minuten. Als er sich seinem Zeltplatz näherte, sah er, dass das Nachbarszelt in Flammen stand. Er reagierte schnell: «Ich habe geschaut, ob jemand im Zelt liegt – an einem Openair kann das ja immer sein.» Zum Glück befanden sich keine Personen im Zelt. Anschliessend hat Davide mehrere Rucksäcke aus dem Zelt gerettet und den Notfall-Button der Openair-App gedrückt.