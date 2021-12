Rückstände auf 11 von 12 WCs – Im britischen Parlament wird gekokst und gekifft

Nun will der Parlamentspräsident Lindsay Hoyle für Ordnung sorgen und erwägt unter anderem den Einsatz von Drogenspürhunden.

Bei einer Untersuchung der Toilettenräume wurden nämlich in elf von zwölf Räumlichkeiten Spuren von Kokain gefunden.

Sir Lindsay Hoyle, der Sprecher des Unterhauses, will nun gemeinsam mit der Polizei gegen die koksenden und kiffenden Politiker vorgehen.

Wenn es nach Sir Lindsay Hoyle geht, drehen im Parlament in London bald Drogenspürhunde ihre Runden. Mit dieser Massnahme will der Sprecher des Unterhauses gegen den grassierenden Drogenkonsum in den britischen Regierungsgebäuden vorgehen.