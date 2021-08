Kleidervorschriften an Walliser Schule – das sind die Reaktionen

Knatsch um Kleidervorschriften : «Im Büro taucht man ja auch nicht beinahe unbekleidet auf»

Der Artikel zu den Kleidervorschriften an einer Walliser Schule sorgt für Gesprächsstoff. Viele Leser und Leserinnen heissen die strengen Regeln indes gut.

1 / 3 Hotpants sind an der Orientierungsschule Gampel untersagt … imago/Ralph Peters … genauso wie auch Leggings. Getty Images Über die gesetzliche Grundlage der Kleidervorschriften sind sich eine Anwältin und eine Mitarbeiterin der Dienststelle für Unterrichtswesen nicht einig. imago/Ralph Peters

Darum gehts An der Orientierungsschule Gampel sind trägerlose Oberteile sowie bauch- und rückenfreie Kleider untersagt.

An der 20-Minuten-Umfrage zum Artikel beteiligten sich über 27’000 Leserinnen und Leser. Zudem gabs etliche Kommentare.

Der Tenor ist klar: Ein Grossteil spricht sich für die Kleiderordnung aus.

Kleidervorschriften an Schulen sind ein Dauerbrenner: Gerade in den Sommermonaten sorgt das Thema regelmässig für Diskussionen. Aktuelles Beispiel: Die Orientierungsschule Gampel verbietet per Hausordnung etwa trägerlose Oberteile, bauch- und rückenfreie Kleider oder Leggings.

In der 20-Minuten-Umfrage zum Artikel sprachen sich fast zwei Drittel der rund 27’000 Teilnehmenden (Stand: Freitag 12:00) für besagte Kleiderregeln aus. Nur rund ein Drittel erachtet sie als zu streng und unnötig.

«Man geht nicht zur Schule, um sich zu präsentieren»

Diese Verteilung widerspiegelt sich auch in der Kommentarspalte. Sich angemessen zu kleiden, habe mit Anstand zu tun , schreibt etwa Userin Amazona: « Wenn Jugendliche so zu einem Vorstellungsgespräch erscheinen und sich dann wundern, wieso sie nicht so gut rüber kommen, sind sie realitätsfremd.» Leserin Tina stimmt zu, wenn sie schreibt: « Im Büro, auf Baustellen, in Supermärkten und an allen anderen Arbeitsplätzen kommt ja auch keiner auf die Idee , beinahe unbekleidet aufzutauchen. » Auch AniGee erachtet ein Verbot gewisser Kleidungsstücke als sinnvoll: M an gehe schliesslich zur Schule, « um etwas zu lernen , und nicht , um sich zu präsentieren ».

Es gibt aber auch Stimmen gegen die Kleidervorschriften. Darunter Magoo8957, der meint: « Man soll doch anziehen dürfen , was man will. Mir schrei b t im Berufsleben auch niemand mehr vor , was ich anzuziehen habe. » Userin Joncri macht in ihrem Kommentar deutlich, dass sie derlei Kleiderordnungen als diskriminierend empfindet, da diese meist nur die Schülerinnen tangieren würden: « Wieso sollen sich die Mädchen anpassen , wenn ein paar Jungs ihre Hormone nicht beherrschen können? »

Sympathien für Schuluniformen

Nicht wenige Leserinnen und Leser sehen indes Schuluniformen als Lösung, um der ewigen Diskussion um die Kleidervorschriften ein Ende zu bereiten. Diese Praxis funkt i oniere i n vielen Ländern sehr gut, schreibt User Caedus: « Und zwar nicht nur , um störende und ablenkende Kleidung und Reize zu entfernen, sondern vor allem be i m Thema soziale Gleichstellung zwischen finanziell besser gestellte n und weniger gut positionierten Kindern. » Nat80 fügt an, dass mit Schuluniformen alle gleichgestellt wären: « Wörter wie Charakter und Respekt bekämen eine völlig neue Bedeutung und das soziale Verhalten wäre etwas menschlicher. »

