Neue Abfüllstationen - Im Coop kannst du jetzt selber Bier zapfen

Kein Plastik, Karton oder Papier: Coop sagt Verpackungen den Kampf an und lanciert Abfüllstationen für Mineralwasser und Bier, wie es in einer Medienmitteilung heisst. In ausgewählten Coop-Supermärkten in der Nordwestschweiz wie beispielsweise Basel Südpark und Baden Bahnhof können Kundinnen und Kunden ab sofort Rhäzünser Mineralwasser und Valaisanne Bier abfüllen.