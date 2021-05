Kriminalstatistik 2020 - Im Corona-Jahr gab es 11 Prozent weniger Verurteilungen

Um 11 Prozent gingen die Verurteilungen wegen Straftaten 2020 gegenüber dem Vorjahr zurück. Lag es an Corona?

11 Prozent weniger Verurteilungen wurden im letzten Jahr gegenüber 2019 ausgesprochen. Insgesamt seien 95’000 Menschen im Strafregister eingetragen worden. Das gab das Bundesamt für Statistik (BFS) in einer Medienmitteilung bekannt. Die Abnahme fand in allen Bereichen statt. Ganze 17 Prozent weniger Verurteilungen als im Jahr 2019 gab es wegen Verstössen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz. Auch Drogendelikte gingen zurück (- 14 Prozent).

Das BFS merkt an, dass man von einem Einfluss der Covid-19-Pandemie auf die Zahlen ausgeht. So nahmen etwa auch Vorfälle von betrunkenen Autofahrern um 15 Prozent ab, was einen direkten Zusammenhang mit der Schliessung der Restaurants und Bars haben könnte.