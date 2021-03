Unfallversicherung der Schweiz

Suva

Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) ist ein selbstständiges Unternehmen des öffentlichen Rechts und somit nicht gewinnorientiert. Sie versichert rund 130’000 Unternehmen bzw. 2 Mio. Berufstätige gegen die Folgen von Unfällen und Berufskrankheiten. Gegründet wurde die Suva 1918. Heute beschäftigt sie am Hauptsitz in Luzern sowie in den schweizweit 18 Agenturen und in den zwei Rehabilitationskliniken Bellikon und Sion rund 4200 Mitarbeitende.