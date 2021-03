Am Freitag – vor dem ganzen FCB-Chaos um die Übernahme , präsentierte Bernhard Burgener das finanzielle Ergebnis des Geschäftsjahres 2020. Die Jahresrechnung der AG wies laut ihm einen Gewinn von 48'800 Franken aus. Dies, nachdem im Jahr zuvor ein Verlust von 18,7 Millionen Franken resultiert hatte

Nun folgt der Meister aus Bern. Und das mit roten Zahlen. Nach einem von Covid-19 geprägten Jahr gibt der Club nämlich einen Verlust bekannt. Und keinen kleinen. So betrugen die Gesamteinnahmen 2020 49 Millionen, 33 Millionen weniger als im Vorjahr. Das führt zu einem Jahresverlust von gut 5 Millionen Franken. In den Jahren zuvor sahen die Zahlen noch ganz anders aus.

2018 zum Beispiel. Durch die Champions-League-Teilnahme verzeichnete YB einen Gewinn von 18 Millionen Franken – bei einem Umsatz von 80 Millionen. 2019 sah es gar noch besser aus. Mit dem erneuten Gewinn des Meistertitels sowie der Teilnahme in einer mit den Gegnern Feyenoord Rotterdam, Porto und den Glasgow Rangers attraktiven Gruppe in der Europa League, konnten die Berner den Umsatz auf 82 Millionen steigern. Und weil der Club Kevin Mbabu (Wolfsburg), Djibril Sow (Frankfurt) in die Bundesliga und Sékou Sanogo nach Saudi-Arabien verkaufen konnten, verzeichnete YB einen Gewinn von 21 Millionen Franken.