Die Behörden hätten diese Zahlen in Kauf genommen, weil sie nicht früh genug harte Massnahmen gegen das Coronavirus ergriffen hätten, sagt ein Infektiologe.

Noch Mitte Oktober starben in der Schweiz mit 1254 Personen pro Woche nicht mehr Leute, als im mehrjährigen Schnitt zu erwarten wäre. Doch mit der zweiten Corona-Welle explodierte die Zahl der Todesfälle. Seither verzeichnet die Schweiz eine deutliche Übersterblichkeit – hauptsächlich bei den über 65-Jährigen. Auf dem Höhepunkt Ende November starben laut vorläufigen Zahlen des Bundesamts für Statistik 2116 Menschen innert einer Woche. Im Schnitt wäre mit 1320 Toten zu rechnen gewesen.

Die Grafik zeigt die wöchentlichen Todesfälle. Das graue Band zeigt den statistischen Unschärfebereich. Sobald die obere Grenze dieses Bereichs in einer Woche überschritten wird, spricht man von einer Übersterblichkeit. Dazu kam es während der ersten und in grösserem Ausmass während der zweiten Corona-Welle. Im Sommer kam es zu weniger Todesfällen als prognostiziert, eine Untersterblichkeit wurde hingegen nie festgestellt (Erklärungen zur Grafik siehe unten).

6180 Tote mehr als erwartet

Bis zum 20. Dezember starben 2020 in der Schweiz 6180 Menschen mehr als prognostiziert. Geht die Entwicklung bis Ende Jahr wie erwartet weiter, dürfte die Zahl noch auf über 6500 ansteigen. Damit fällt die Übersterblichkeit auch klar höher aus als in den Jahren 2017 und 2015, als in der Schweiz wegen starker Grippewellen im Januar beziehungsweise Februar mehr Menschen starben als zu der Jahreszeit üblich. Rolf Weitkunat ist Experte für Vitalstatistik und Epidemiologie beim Bundesamt für Statistik. Er weist darauf hin, dass Vergleiche zwischen den effektiven Zahlen verschiedener Jahre mit Vorsicht zu geniessen seien (siehe unten).