Trotz Pandemie soll in Zermatt der Pistenplausch ohne Einschränkungen stattfinden. Sämtliche Anlagen, Bahnen und Pisten werden in dieser Wintersaison geöffnet. Das teilen die Matterhorn Zermatt Bergbahnen (ZBAG) und Zermatt Tourismus am Montag an einer Pressekonferenz in Zürich mit.