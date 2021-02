Gemäss der Fachstelle fiel die Bilanz der Testkäufe 2020 schlecht aus. In über 40% der Fälle wurden illegal Alkohol oder Tabakwaren an Minderjährige verkauft.

Die Fachstelle sieht den Grund in der herausfordernden Covid-Situation.

Laut einer Erhebung des Blauen Kreuzes wurde 2020 besonders oft Alkohol und Raucherwaren an Minderjährige verkauft.

Leidet der Jugendschutz in Covid-Zeiten? Laut dem Blauen Kreuz Bern Solothurn Freiburg «Ja». Die Fachstelle zieht eine düstere Bilanz der Alkohol- und Tabaktestkäufe von 2020. In 42,5 Prozent der Fälle wurden alkoholische oder tabakhaltige Waren widerrechtlich an Minderjährige abgegeben. Den Grund sieht Micha Suter, Leiter Jugendschutz, bei der Corona-Situation, die Gastronomie und Detailhandel vor besondere Aufgaben gestellt hätte: «Die Betriebe und ihr Personal waren viel mehr damit beschäftigt, die Corona-Schutzmassnahmen umzusetzen, als Gäste und Kunden nach einem Ausweis zu fragen». Er zeigt dafür Verständnis, aber dennoch dürfe nicht vergessen werden, dass auch Kinder und Jugendliche derzeit viele Schwierigkeiten erlebten. «Ihr Schutz vor potenziell gesundheitsschädlichen und suchterzeugenden Mitteln ist deshalb wichtig.»