«Stargirl»

Die DC-Universe- und CW-Serie «Stargirl» kommt in die Schweiz: Im Zentrum steht die High-School-Schülerin Courtney Whitmore (Brec Bassinger), am Anfang steht ein Umzug von Los Angeles nach Nebraska vor, nachdem ihre Mami neu geheiratet hat.



Als sie im Keller auf eine Kiste von ihrem Stiefvater Pat (Luke Wilson) stösst, gelangt sie an ein übernatürliches Zepter vom Superhelden Starman, das in ihren Händen zu Leuchten beginnt.