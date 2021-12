Temperaturrekord? : Im Dezember 1989 erreichte das Thermometer fast 20 Grad

Weil uns der sogenannte Jetstream zum Jahreswechsel frühlingshaftes Wetter bringt, stiegen die Temperaturen im Norden bis auf 15,9 Grad am Donnerstag. Doch im Dezember war es auch schon wärmer.

Prägend für das Wetter sind Luftströmungen in grosser Höhe.

Bis zu 15,9 Grad wurde es am Donnerstag im Norden.

Luftströme in grosser Höhe lassen das Winterwetter verrückt spielen – ist aber gar nicht so unüblich.

Weil sogenannte Jetstreams, Luftmassen in grosser Höhe unter anderem mit Luft aus der Karibik die Kälte auf den Jahreswechsel vertreiben, verzeichneten die Messstationen im Norden Temperaturen von bis zu 15,9 Grad. Winde aus Südwesten treiben nun das feucht-nasse Wetter weg und bringen wärmere und trockenere Luftmassen.

Hätte sogar der eine oder andere Temperaturrekord fallen können, ist bisher aber nicht passiert. Es ist zwar im Monatsschnitt wärmer als in anderen Jahren, im Dezember 1989 waren es aber sogar 19,9 gemessene Grad in Basel-Binningen und im 1915 sogar 20,4 Grad, wie Meteonews am Donnerstagabend twitterte.