Trauer in der Armee - Im Dienst gestorben – so wurde das Militärbüsi Brigadier Broccoli beerdigt

Die weltweit bekannte Schweizer Militärkatze Brigadier Broccoli starb am 19. August an Altersschwäche. Sie lebte seit 16 Jahren auf dem Waffenplatz Lyss und hatte sogar ein eigenes Dienstbüchlein. Die Anteilnahme am Tod des Lysser Armee-Maskottchens ist riesig. «Die Katze wurde im Beisein ihrer Betreuer in einer kurzen, schlichten Feier beigesetzt», sagt Armeesprecher Daniel Reist.

Dem Armeemitglied wurde «eine kleine Erinnerungsstätte an ihrem Lieblingsplatz auf dem Gelände des Waffenplatz Lyss» gewidmet, so Reist. Blumen und Grablichter zieren die Begräbnisstätte der verstorbenen Katze. Ausserdem prangt am Kopf des Kreuzes ein Foto von Broccoli, in welchem sie eine Nikolaus-Mütze trägt. Unter dem Post in Broccolis Facebook-Gruppe mit den Fotos vom Grab fragten verschiedene Personen, ob man die Stätte besuchen dürfe. Eine Userin, die in Lyss stationiert ist, verneinte, weil sich das Grab in der Kaserne des Waffenplatzes Lyss befindet. Das Kreuz des Grabes wurde von einer Bestattungsfirma gespendet.