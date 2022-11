Winterthur: Im ersten Geburtshaus kommen ab 2023 Babys zur Welt

Angesiedelt ist das Geburtshaus 300 Meter neben dem Kantonsspital Winterthur. Im Falle von Komplikationen können Frauen also schnell in das Spital überwiesen werden.

In den vergangenen fünf Jahren ist in der Schweiz die Anzahl der Mütter, die ihr Kind in einem Geburtshaus zur Welt bringen, um fast 50 Prozent gestiegen. Während sich 2017 noch 1508 Frauen für ein Geburtshaus entschieden, waren es 2021 bereits 2217. Dieser Entwicklung will das Projektteam des ersten Geburtshauses in Winterthur Rechnung tragen. Mit einem Crowdfunding wollen die Verantwortlichen hinter dem Projekt nun die letzte Finanzierung – 80’000 Franken – sicherstellen.