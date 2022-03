Russische Cellistin darf in der Kartause Ittingen nicht auftreten

Ursprünglich hätte die Cellistin Anastasia Kobekina am Sonntag in der Kartause Ittingen auftreten sollen. Das Konzert wurde kurzfristig abgesagt, weil Kobekina aus Russland kommt. Eine Mitarbeitende der Kartause Ittingen findet das unfair.

Ursprünglich hätte die russische Cellistin Anastasia Kobekina am Sonntag in der Kartause Ittingen in Warth TG auftreten sollen. Wie die Stiftung am Montag mitteilte, wurde das Konzert abgesagt. Grund dafür sei «die Kontroverse um den Auftritt russischer Künstlerinnen und Künstler beim aktuellen Weltgeschehen generell, wie sie an führenden Konzerthäusern Europas entfacht wurde», heisst es in einem Statement der Stiftung Kartause Ittingen. Kein Grund für die Absage sei die junge Musikerin selbst.

Bei den Organisatoren habe sich die Frage gestellt, ob sich eine Künstlerin genug von Putin distanziert und ob sie sich exponieren soll und damit allenfalls Repressionen in Kauf nehmen müsste. «Mit der Absage wollen wir die Künstlerin schützen», so das Statement. Die Gage der Künstlerin werde dennoch bezahlt und auch die Konzerttickets werden zurückerstattet. Das Geld von nicht zurückerstatteten Tickets wird gespendet.

Entscheid sorgte für Empörung

Nicht alle im Umkreis der Kartause Ittingen sind mit der Entscheidung der Stiftung einverstanden. «Im ersten Moment war ich komplett sprachlos», sagt eine Person, die bei der Stiftung beschäftigt ist und anonym bleiben möchte.

Sie verstehe den Entscheid überhaupt nicht. Auch, weil die 27-jährige Kobekina den Krieg öffentlich verurteilte. «Ich kann und will diesen Krieg nicht akzeptieren als russische Staatsbürgerin. Ich bin erschüttert», schrieb Kobekina auf Instagram. «Dass sie bereits fast zehn Jahre in Deutschland lebhaft ist und auch dort studierte, machte wohl keinen Unterschied», so die Person weiter.

Die Absage schlug hohe Wellen. «Vor allem über die Reaktionen zur Absage wurde geredet.» Nichtsdestotrotz ist der Entscheid definitiv. «Die E-Mails an die Konzertbesucher sind schon raus», sagt sie. Sie wisse auch nicht, ob die Cellistin noch kommen würde, nachdem man ihren Auftritt in dieser Weise abgesagt hatte.

Cellistin ist enttäuscht

Für Kobekina selbst war es eine bittere Nachricht. «Es ist traurig, dass meine Nationalität ein Grund ist für die Absage, auch wenn ich seit fast zehn Jahren in Deutschland lebe», sagt Kobekina zu 20 Minuten. Dies, obwohl sie sich klar für den Frieden einsetze und gegen den Krieg sei. «Ich habe mich gefragt, was diese Absage an der Gesamtsituation überhaupt ändern würde», so die 27-Jährige.

Drei Tage vor der Bekanntmachung habe sie vom Entscheid der Stiftung erfahren. «Ich habe vorgeschlagen, zusammen mit Jürg Hochuli, dem Co-Produzenten des Konzerts, ein Wohltätigkeitskonzert zu veranstalten. Dieser Vorschlag wurde aber von der Kartause Ittingen abgelehnt.»