Europapark: In Rust brennt es

Am Montagnachmittag ist im Europapark ein Brand ausgebrochen.

Am Montagnachmittag ist im Europapark ein Feuer ausgebrochen. Gegenüber 20 Minuten sagt der News-Scout, der vor Ort ist: «Es hat zwei bis dreimal laut geknallt. Danach war ein riesiger Brand zu sehen.» Der News-Scout sei zuvor noch auf der Atlantica-Supersplash-Bahn gewesen, als sie diese verlassen mussten. Kurze Zeit später sei es dann in der Nähe der Bahn zum Brand gekommen.

Auch Jörg Dünkel (47) war am Montag mit seiner Partnerin und der fünfjährigen Tochter im Park. Als der Brand ausbrach, sassen sie auf einem Boot in der Region «Österreich». «Plötzlich hat es laut geknallt. Kurz danach sind dunkle Wolken hinter uns aufgestiegen.» Wie er sagt, sei es beängstigend gewesen, in dieser Situation auf einer Bahn zu sitzen und nicht raus zu können. «Für unsere Tochter war es ein Riesen-Schock.»