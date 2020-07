Neue Studie

Im Evian-Wasser hat es mehr Chlorothalonil als im Zürichsee

Forscher fanden im Evian-Wasser Rückstände des verbotenen Pestizids Chlorothalonil. Der Fund hat die Experten überrascht. Sogar im Zürichsee waren die Messwerte tiefer.

Das Evian-Mineralwasser stammt aus der Cachat-Quelle, die unweit vom Genfersee liegt. Das Wasser, das laut dem Hersteller aus dem «Herzen der Alpen» stammt, gilt als besonders rein. So rein, dass sogar Forscher aus aller Welt ihre Messgeräte damit kalibrieren. Nun haben aber Forscher des eidgenössischen Wasserforschungsinstituts Eawag Rückstände des in der Schweiz verbotenen und als krebserregend geltenden Pestizids Chlorothalonil im Evian-Wasser gefunden, wie die « SonntagsZeitung » berichtet.

Der Zufall habe beim Aufdecken der Pestizid-Rückstände geholfen: Eigentlich hätten die Forscher mit dem Evian-Wasser nur ihre Apparate kontrollieren wollen. Um eine Fehlkalibration auszuschliessen, testeten die Experten ihre Instrumente mit anderen Referenzstoffen – etwa Regenwasser, das in Dübendorf und auf dem Jungfraujoch gesammelt wurde. Das berichten sie in einer im Wissenschaftsmagazin «Water Research» publizierten Studie .

«Konstante Vergiftung unseres Körpers»

Pestizid-Rückstände auch in abgelegenen Orten

Dass das Grundwasser in 12 Kantonen durch Chlorothalonil-Abbauprodukte stark verunreinigt ist, ist bereits bekannt. Wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) im Mai bekannt gab, sei davon auszugehen, dass die Verunreinigungen die Grundwasserqualität noch während Jahren in grösserem Aussmass beeinträchtigen werden ( 20 Minuten berichtete ).

Für Juliane Hollender, Mitautorin der Studie, war der Pestizidfund im Evian-Wasser eine Überraschung, wie sie gegenüber der «SonntagsZeitung» sagt: «Bisher ging die Forschung davon aus, dass man Chlorothalonil-Rückstände nur in Gebieten mit intensiver Landwirtschaft findet.» In der Studie habe man aber erstmals an Orten gemessen, wo praktisch keine Landwirtschaft oder nur Weidewirtschaft betrieben werde. «Erstaunlicherweise haben wir auch an all diesen Messstellen Rückstände eines Chlorothalonil-Abbauproduktes gefunden», so Hollender.