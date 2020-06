Zubringer-Bypass Küssnacht

Im Fänn haben Angestellte wegen Verkehrsstaus ihre Stelle gekündigt

Der tägliche Stau am Kreisel beim A4-Autobahnzubringer im Küssnachter Fänn bewegt die Gemüter. Innerhalb von drei Tagen sind über 500 Unterschriften für eine rasche Lösung eingegangen. Bei unserer Umfrage sind 82 Prozent von über 5000 Teilnehmern der Meinung, dass schon seit Jahren bauliche Massnahmen fällig seien, weil die Situation sehr gefährlich sei.

«Die überwältigende Unterstützung der Unterzeichner zeigt, dass wir mit dem Anliegen einen Nerv getroffen haben», sagt Samuel Lütolf, Vizepräsident der SVP Küssnacht und Co-Präsident des Petitionskomitees «Zubringer Küssnacht». Die Petition wurde am letzten Freitag lanciert, und bereits am Sonntagmittag war das Ziel von 500 Unterschriften erreicht. Weil die Verkehrssituation am Autobahnzubringer in Küssnacht SZ während Stosszeiten jeden Tag haarsträubend ist, fordert das Petitionskomitee eine Notlösung und hat diese auch bereits fertig erarbeitet.