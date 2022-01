Vorsicht Rutschgefahr : Im Flachland hats ein Schäumchen Neuschnee

In der Nacht hat es bis in tiefe Lagen geschneit, so dass auf den Strassen mit Eisglätte zu rechnen ist.

In St. Gallen kamen einige Zentimeter Neuschnee zusammen. (10. Januar 2022) Screenshot Twitter Meteonews

Es hat in der Nacht wieder geschneit. Und gemäss Meteonews reicht es im Flachland gebietsweise für ein Schäumchen Neuschnee, was dann auch zu rutschigen Strassen führen kann.

In leicht erhöhten Lagen, wie zum Beispiel in St. Gallen kamen einige Zentimeter zusammen. Vorsicht auf den Strassen!

