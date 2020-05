Corona-Krise

Im Flieger gibts bald nur noch Wasser

Die Swiss-Mutter Lufthansa streicht das Getränkeangebot auf ihren Flügen zusammen. So will sie die Verbreitung des Coronavirus verhindern. Die Swiss spricht von einer Sparmassnahme.

An Bord der Lufthansa wird es nur noch Wasser in Flaschen geben.

Wenn Airlines nach dem beinahe totalen Corona-Stillstand ab Juni ihr Flugangebot wieder ausweiten ( 20 Minuten berichtete ), wird sich einiges ändern. Aufgrund von verschärften Hygiene- und Sicherheitsvorschriften ist die Welt für Reisende nicht mehr dieselbe. So wird es an Bord der Swiss-Mutter Lufthansa nur Wasser in Flaschen geben. Tomatensaft oder Alkohol fallen weg. «Wir schränken das Angebot ein, um den Kontakt zwischen dem Kabinenpersonal und den Passagieren zu minimieren», erklärt ein Sprecher gegenüber der « Welt ».

Swiss-Schoggi wird es weiterhin geben

Dementsprechend bringt die Swiss-Crew die Speisen und Getränke den Passagieren wie üblich an den Platz. Die Swiss empfehle aber den Crews, im Kundenkontakt Masken zu tragen. Ausserdem ist das Angebot kleiner. So spart die Swiss etwa, indem sie auf Flügen von und nach Zürich, die weniger als eine Stunde dauern, das Getränkeangebot für die Economy-Klasse komplett streicht. Bei etwas längeren Flügen, auf denen Economy-Passagiere bisher morgens ein Gipfeli und tagsüber ein Sandwich erhielten, gibt es nur noch eine Getränkeauswahl. Dieselbe Klasse bekommt auf längeren Strecken statt einer Bento-Box (Lunchbox) einen warmen oder kalten Snack.

Swiss will am Mittelsitz festhalten

Die Swiss bittet ihre Fluggäste, sowohl am Flughafen als auch während des gesamten Fluges eine Maske zu tragen. Dadurch entfalle die Regelung, den Nachbarsitz freizuhalten, weil ein ausreichender Gesundheitsschutz bestehe. Dass die Swiss den Mittelsitz nicht frei lassen will, versteht Winkler. «Das Flugzeug wäre dann zu einem Drittel weniger ausgelastet. Als Folge müsste die Swiss die Ticketpreise erhöhen.»

Die Swiss behauptet, dass die Ansteckungsgefahr an Bord «weiterhin unwahrscheinlich» sei. Seit Ausbruch der Pandemie habe es noch keinen Ansteckungsfall an Bord gegeben. Die Luftfilter in den Flugzeugen würden eine Luftqualität wie in einem Operationssaal gewährleisten und die Luft vertikal zirkulieren lassen, statt sie in der Kabine zu verteilen. Ob weitere Massnahmen zur Corona-Prävention folgen, ist laut der Swiss derzeit in Abklärung.