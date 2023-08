Sexuelle Belästigung im Flugzeug: Mann fasst sich ständig in den Schritt

Zuerst sei sie wie versteinert dagesessen. «Ich hätte ihn so gerne zurechtgewiesen, wollte aber vor den anderen Passagieren keine Szene machen.»

Der Mann soll sie angestarrt und sich dabei zwischen die Beine gefasst haben. «Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Es war unglaublich eklig», erzählt die Betroffene.

Wochenlang freute sich H.F.* aus Luzern auf ihre Ferien in Nordmazedonien. Doch der Flug von Zürich nach Skopje wurde für die 23-Jährige zum Albtraum . In ihre Sitzreihe über den Gang habe sich ein fremder Mann gesetzt. «Er war rund 45 Jahre alt und ziemlich unauffällig.» Beide Passagiere hätten keine direkten Sitznachbarn gehabt. Zu Beginn sei der Flug ganz normal verlaufen. «Doch nach rund einer Stunde begann mich der Mann plötzlich anzustarren und sich dabei über seiner Hose zwischen den Beinen anzufassen .»

H. war schockiert: «Er hörte einfach nicht auf. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Es war unglaublich eklig .» Insb esondere, dass alles in einem Raum geschah, welchen die Luzernerin nicht verlassen konnte, sei für sie schlimm gewesen. «Im Zug oder Tram hätte ich einfach aussteigen können, aber im Flieger war ich für zwei Stunden gefangen.»

«Reaktion der Chair-Stewardessen war wie ein Schlag ins Gesicht»

Zuerst sei H. wie versteinert dagesessen. «Ich hätte ihn so gerne zurechtgewiesen, wollte aber vor den anderen Passagieren keine Szene machen.» Nach einigen Minuten habe sie aber ihren Mut zusammengenommen, sei aufgestanden und habe die Flugbegleiterinnen über die Situation informiert . Die Reaktion der Chair-Stewardessen sei für die 23-Jährige jedoch wie ein Schlag ins Gesicht gewesen: «Sie sagten nur, dass sie nichts tun können, da sie den Vorfall nicht selbst beobachtet haben.» Einzig hätten sie auf ihre Frage, ob sie den Platz wechseln könne, eingewilligt. «Ich dachte, sie helfen mir. Stattdessen fühlte ich mich alleine gelassen.»

Den Rest des Fluges habe H. fassungslos und verängstigt an ihrem neuen Platz verbracht. «In Skopje angekommen, konnte ich das Flugzeug zum Glück vor dem Mann verlassen – so musste ich ihn nicht noch einmal sehen.» Als H. wieder in die Schweiz zurückkehrte, habe sie sich sowohl bei der Fluggesellschaft wie auch bei der Polizei gemeldet, um sich über mögliche nächste Schritte zu informieren. «Ich weiss, dass es wahrscheinlich schwierig ist, den Mann zur Verantwortung zu ziehen, überlege mir aber dennoch, eine Anzeige zu erstatten.»