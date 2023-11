Im Flugzeug mit Hund oder Katze: Das musst du beachten

Wer schon einmal mit seinem Vierbeiner eine Flugreise unternehmen wollte, weiss: Die Regeln, um Hunde oder Katzen in der Kabine oder im Frachtbereich zu transportieren, variieren je nach Airline sowie Zieldestination und oft musst du vorher viel Papierkram erledigen.

Genau hier setzt das britische Privatjet-Charterunternehmen K9 Jets mit einem neuen Geschäftsmodell an und ermöglicht es Hunden, unkompliziert und frei in der Kabine mitzureisen.

Zu diesem Zweck hat das Unternehmen diesen Frühling erstmals Flüge lanciert, bei welchen Hunde gemeinsam mit ihren Herrchen und Frauchen die Reise als tierische Passagiere geniessen können – ohne in einer Transportbox oder im Frachtraum ausharren zu müssen. Auch Katzen sind willkommen, diese müssen jedoch während des Fluges in einer Box bleiben.

Eine in der Fachzeitschrift «Animals» im August veröffentlichte Studie besagt, dass Flugreisen mit Haustieren in den letzten zehn Jahren zugenommen haben. Gemäss Schätzungen reisen allein in den USA jedes Jahr zwei Millionen Haustiere auf kommerziellen Flügen mit.