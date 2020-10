Arzt in Hotspot-Spital«Im Frühling kam in einer ähnlichen Situation der Lockdown»

«Die Situation ist beunruhigend», sagt Frank Bally, Chefarzt am Zentralinstitut der Spitäler im Wallis. Im Zentral- und Unterwallis habe sich die Zahl der neuen Covid-Fälle in der letzten Woche verdreifacht.

Mehr als doppelt so viele Covid-Patienten als noch vor einer Woche liegen zurzeit in den Schweizer Spitälern. Pro Tag verzeichnet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) innerhalb der letzten acht Tage rund 53 Spitaleinweisungen – in der Woche davor waren es noch rund 22. Die meisten Ansteckungen schweizweit weist der Kanton Wallis auf (siehe Box).

«Die Situation ist beunruhigend», sagt Frank Bally, Chefarzt am Zentralinstitut der Spitäler im Wallis. Im Zentral- und Unterwallis habe sich die Zahl der neuen Covid-Fälle in der letzten Woche verdreifacht. «Das ist ein Zeichen dafür, dass die Epidemie Fahrt aufgenommen hat.» Die Spitäler im Kanton füllten sich langsam. Im Hôpital du Valais sind laut Bally bei einer Kapazität von 100 Akutbetten für Corona-Patienten schon 73 Betten belegt. Auf der Intensivstation sind es 5 von 19 Betten.

«Könnte eng werden»

Der Chefarzt macht darauf aufmerksam, dass bei der ähnlichen Epidemiesituation im Frühling der Lockdown verhängt worden sei. «Da ein Lockdown aber vermieden werden soll, könnte es in den kommenden Wochen in den Spitälern im Wallis und anderen Spitälern der Westschweiz eng werden.» Dabei würde es beim Personal zu Engpässen kommen. «Dann könnte man nicht mehr alle Patienten behandeln und müsste die Triage einführen – das wäre extrem hart.»

«Handelt das Wallis nicht, drohen harte Massnahmen»

Zusätzlich erachtet Eggimann strengere sanitäre Bedingungen in Restaurants als notwendig. «Die meisten Ansteckungen passieren vor den Restaurants, wo die Leute rauchen, laut schwatzen und ohne Rücksicht auf Distanz sprechen.» Er merkt an, dass die Tröpfchen, die beim Husten und Niessen ausgestossen werden, viel weiter wirbeln als die «berühmten» 1,5 Meter. «Sie können bis zu 5 oder 6 Meter weit fliegen, ganz zu schweigen von den möglichen Aerosolen, die ebenfalls ansteckend sind.»

Kanton kündigt Massnahmen an

Der Präsident der Ärztegesellschaft appelliert zudem an eine stärkere Eigenverantwortung. Menschenansammlungen müssten sowohl öffentlich als auch privat eingeschränkt werden. «Auch wer jetzt eine Party zum 20. Geburtstag oder eine Halloween-Party plant, sollte das alles auf das nächste Jahr verschieben.» Weiter sollte das Angebot an Desinfektionsmitteln an allen öffentlichen Orten aufgestockt werden. «In den Restaurants braucht es an jedem Tisch ein Mittel, ebenso müssen sich die Menschen in den Zügen und Bussen die Hände desinfizieren können.» Besonders beim Ein- und Aussteigen nach dem Berühren der Griffe und Geländer sei dies nötig.