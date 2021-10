Corona-Pandemie – Im Frühling können wir aufatmen

Urs Karrer, Vizepräsident der Covid-Taskforce des Bundes, setzt auch auf Immunisierung durch Genesung: Die Delta-Variante sei so ansteckend, dass bis im Frühling 2022 wohl alle in der Schweiz damit in Berührung gekommen seien, sagte er im September.

Es gebe Grund zu Optimismus, sagt auch Immunologe Daniel Speiser von der Universität Lausanne. Die Immunisierung schreite voran. Ungefähr 80 Prozent wären gut. Derzeit beträgt die Quote der mindestens einmal Geimpften in der Schweiz knapp 66 Prozent.

