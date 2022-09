Abstimmungskampf: Im Game für die AHV-Reform wollen die «Teufel» der SP deine Rente klauen

Der Kampf um die Abstimmungen am 25. September geht in die heisse Phase.

In zwei Wochen stimmt die Schweiz über die AHV-Reform ab. Jetzt greift auch das «Team Freiheit» rund um den FDPler Leroy Bächtold in den Abstimmungskampf ein. Auf ihrer Homepage haben sie ein Abstimmungs-Game lanciert: Im Stile von Super Mario muss der Spieler oder die Spielerin Münzen und Pilze sammeln, um mit seiner oder ihrer «Rente» möglichst lange durchzuhalten. Dabei gilt es, sich vor den Teufelchen von SP und Unia in Acht zu nehmen, die den Spielerinnen und Spielern «an ihr noch verbleibendes Altersvermögen wollen», wie es auf der Homepage zum Spiel heisst.