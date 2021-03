In Benken SG hat in einer Entsorgungsanlage ein Abfallhaufen Feuer gefangen.

In Benken im Kanton St. Gallen ist es am Freitagabend zu einem Mottbrand in einer Abfallentsorgungsanlage gekommen. Ein Video eines News-Scouts zeigt den Brand: «Im ganzen Dorf stinkt es nach verbranntem Plastik», sagt der News-Scout. Er habe gesehen, wie mehrere Feuerwehrautos in Richtung der Abfallentsorgung Hans Mahr abgebogen seien.