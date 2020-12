Die Regierung hat das Restaurant nun geschlossen. Es darf erst am 12. Dezember wieder Gäste empfangen.

So soll das Personal die Gäste ohne Schutzmaske bedient haben.

Wiederholt hätten Gäste des Gasthaus Raten der Polizei, dass in der Gaststätte das Corona-Schutzkonzept nicht befolgt werde: Konkret soll das Personal ohne Schutzmasken serviert haben, wie der «Bote der Urschweiz» berichtete. Der Pächter sei mehrere Male darauf hingewiesen worden, die Corona-Massnahmen einzuhalten, sagte der Zuger Polizeisprecher Frank Kleiner gegenüber dem Boten.

Ende Oktober wurde dann das Restaurant von der Polizei für 36-Stunden geschlossen. «Es wurden wiederholt schwere Verstösse gegen die geltenden Verordnungen des Bundes festgestellt, welche zu den Bemühungen des Bundes und des Kantons zur Eindämmung des Coronavirus im Widerspruch stehen und die öffentliche Gesundheit unmittelbar gefährden», so Frank Kleiner.

Die Dauer der Schliessung lag im Ermessen der Regierung. Das Restaurant musste am Freitag seinen Betrieb einstellen und darf erst am Samstag, 12. Dezember 2020 wieder Gäste empfangen. Es werde regelmässig im Restaurant überprüft, ob das Corona-Schutzkonzept auch eingehalten würden.

Der Pächter des Ratens trat schon öffentlich an einer Corona-Demo in Lachen SZ auf. Dort äusserte er sich auch zur Situation in seinem Restaurant: «Zwei Wochen haben wir ohne Masken die Gäste bedient. Dann kam die Polizei und hat uns den Laden dicht gemacht». Weiter sagt er: «Wir haben danach gemeinsam entschieden, uns der Maskenpflicht hinzugeben, wir sind doch keine Rebellen.»