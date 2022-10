Witali Klitschko: «Die Schweiz soll endlich den Lügensender RT verbieten»

Ach was. Aber es ist schon so, dass es seit gut neun Monaten nonstop Arbeit gibt. An einem Tag werden wir bombardiert, am nächsten fällt die Elektrizität aus, dann das Wasser, dann gibts Probleme beim öffentlichen Verkehr … es gibt immer etwas, eine Sisyphusarbeit. Aber wir schaffen das.

Eben! Als ich dieses Jahr am WEF war, war ich überrascht: In der Schweiz kann man immer noch den russischen Propagandasender RT empfangen, obwohl er sonst in ganz Europa abgeschaltet wurde.

Das dürfte auf die Schweizer Neutralität und Meinungsfreiheit zurückgehen. Die Schweiz ist ein zentrales Land in der Mitte Europas. Und dieser Sender ist eine Waffe Russlands, der mit Falschinformationen reines Gift versprüht. Ich meine, dort hört man, dass die Ukraine in Mariupol Kriegsverbrechen begeht – stellen Sie sich das vor, das ist einfach das Gegenteil der Realität. Ehrliche Informationen sind so wichtig in einem Krieg, mindestens so wichtig wie Waffen. Bitte, liebe Schweiz, tut etwas dagegen, stellt den russischen Propagandasender mit seinen Lügen ab.