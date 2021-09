«Geheimste Bank der Welt» - «Im Google-Ranking tauchen wir noch vor Roger Federer auf»

Die «Open Week» führe das Publikum auf zugängliche Weise in die Rolle der BIZ und ihre Tätigkeit ein und decke einige der wichtigsten Herausforderungen für Zentralenbanken ab, wie etwa die digitale Revolution im Finanzwesen. Interaktive Elemente veranschaulichen die Rolle des Geldes in unserer modernen Gesellschaft. Die Besucherinnen und Besucher könnten zudem Finanzströme um die ganze Welt in Krisenzeiten verfolgen und sich über die 63 Zentralbanken informieren, die Mitglieder der BIZ sind. «Es wird keine Ausstellung für Experten, wir versuchen uns so verständlich wie möglich zu präsentieren», betont Carstens.