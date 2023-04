Rorschacherberg: Dieser Biber macht jedes Jahr Ferien im Hafen in Rorschacherberg

Im Video siehst du den neuen Bewohner vom Hafen Hörnlibuck. 20min/News-Scout

Seit mehreren Wochen hat der Hafen Hörnlibuck einen neuen Bewohner. Ein Biber hat es sich im Bootshafen von Rorschacherberg SG gemütlich gemacht. Eine Anwohnerin konnte den Biber von ihrem Balkon aus filmen. Sie hat Freude am Neuzugang, doch fragt sich, ob er ein Problem für den Hafen darstellen könnte. Ist es problematisch, dass sich der Biber im Hörnlibuck niedergelassen hat?

«Vor zwei Jahren habe ich hier zum ersten Mal einen Biber gesehen», erzählt News-Scout Romy. Seither komme jedes Jahr wieder eines der Tiere. Von ihrem Balkon hat die Frau perfekte Sicht auf das Geschehen im Hafen. «Ich kann ihn viel beobachten», so die Anwohnerin. Vor allem früh am Morgen könne man den Biber in seinem Tun verfolgen: «Er ist sehr flink und es ist spannend, ihm beim Tauchen zuzuschauen.» Der Anwohnerin gefällt es, das Tier zu beobachten.

Von grossen Bäumen sollte der Biber fern bleiben

Im Hafen blieb der Biber nicht lange unbemerkt. «Er ist fleissig am Nagen», so Romy. Der Biber macht sich schnell an die Arbeit und hat bereits viele Sträucher abgefressen. Seine Spuren sind rund um den Hafen sichtbar: «Er richtet schon Schaden an», sagt die Anwohnerin. Sie selbst stört es nicht, dass sich der kleine Nager durch den Hafen frisst, aber: «Vielleicht ist es für die Leute vom Hafen ein Problem», so die News-Scout.

Auch Peter Bärlocher, Hafenmeister des Hafens Hörnlibuck, hat den Biber und seine Spuren bereits entdeckt. «Er frisst schon einiges ab», so Bärlocher. «Solange der Biber nicht an den grossen Bäumen zu fressen beginnt, finde ich es nicht problematisch», sagt der Hafenmeister zu 20 Minuten. Bärlocher hat Freude am neuen Hafenbewohner und findet: «Man sollte die Natur in Ruhe lassen.»

Schiffsverkehr ungestört

Der Hafenmeister ist überrascht, dass man den Biber so gut zu sehen bekommt. «Biber suchen das Publikum nicht», sagt Bärlocher. Der Biber sei ein scheues Tier und eher in der Nacht unterwegs. Dass man ihm am Tag so gut beobachten kann, sei erstaunlich. Doch beeinträchtigt der Biber den Schiffsverkehr? «Es ist genau das Gleiche, wie wenn ein Schwan oder ein anderes Tier durch den Hafen schwimmt», so Bärlocher.

Weiter erklärt der Hafenmeister: «Der Biber ist grundsätzlich ein schnelles Tier und geht auf die Seite, wenn ein Schiff kommt.» Die Boote müssen zwar manchmal ausweichen, aber dies sei auch bei anderen Tieren so. Im Moment ist der Biber alleine im Hörnlibuck unterwegs. Dabei sorgt er für gute Unterhaltung und wenig Probleme. Falls weitere Biber dazukommen, müsse die Lage laut dem Hafenmeister neu eingeschätzt werden. «Es ist schön, haben wir einen Biber bei uns, solange es nicht 20 sind», sagt Bärlocher abschliessend.

