Feuerwehreinsatz in Zürich - Sauna des Hallenbad City brennt – Menschen in Badeanzug evakuiert

Am frühen Freitagabend ist beim Hallenbad an der Sihlstrasse in Zürich ein Brand ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr Zürich steht mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Es mussten zwischen 40 bis 50 Personen aus dem Hallenbad evakuiert werden, wie ein News-Scout vor Ort berichtet. 20 der Evakuierten stehen nun in Badeanzug auf der Strasse.