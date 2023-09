Annenmaykantereit tritt in Zürich im Hallenstadion auf

Es war der fünfte Versuch der Band Annenmaykantereit, nach vier Jahren endlich in Zürich aufzutreten. In der Zeit ist das Trio gewachsen, nach der Pandemie wollten sie «eine Gang» sein.

«Es tut gut endlich hier zu sein, wir haben so lange gewartet», singt Henning May (31) den Refrain des Opening Songs. Hier in Zürich bezieht er sich damit nicht nur auf das Ausbleiben von Konzerten wegen der Coronapandemie: Es sei der fünfte Versuch, hierherzukommen. «Wir probieren seit gefühlt vier Jahren in die Schweiz zu kommen und haben es einfach nicht geschafft», ruft Henning und das Publikum jubelt ihm, Schlagzeuger Severin Kantereit (31) und Gitarrist Christopher Annen (33) zu. Denn erst kam Corona, dann wurde das Konzert im April krankheitshalber zweimal verschoben.

Annenmaykantereit kann für 15’000 Menschen eine «innige Stimmung» schaffen

Die Band ist sich treu geblieben: Sie legen weder eine krasse Bühnenshow hin, noch tragen sie ausgefallene Kostüme. Sie sehen noch genau gleich aus wie vor sieben Jahren, als sie mit dem Album «Alles nix konkretes» ihren Durchbruch hatten.

Ihre Bodenständigkeit zeigen Annenmaykantereit aber auch aussergewöhnlich: Nach ein paar Liedern wird ein Holztisch, wie man ihn aus der Brocki kennt, auf die Bühne gestellt. Sie setzen sich um den Tisch, schenken sich Wein aus. Es sei der Tisch, an dem sie ihr neustes Album geschrieben hätten, erzählt Severin. Wie hat das auf die Fans gewirkt? «Sie waren drei Freunde an einem Tisch und ich war mit meinen Freundinnen und Freunden gefühlt dabei», beschreibt Enja, 21, die für das Konzert aus ihren Ferien zurückgekommen ist.

Nach der Pandemie wollten die drei Musiker, Christopher Annen (33), Severin Kantereit (31) und Henning May «eine Gang» sein. «Vielleicht merkt ihr ja, wie schön es ist, viele zu sein», sagt Henning zum jubelnden Publikum. So ist die Band von drei auf zwölf Leute gewachsen. Dazugekommen sind, nebst Bassistin Sophie Chassée als festes Mitglied, viele Frauen: Sie spielen Posaune, Geige, Trompete und geben den ehemaligen Strassenmusikern Annenmaykantereit mit ihren Klängen einen orchestralen Eindruck.

Publikum schreit Annenmaykantereit Songzeile entgegen

Für das Lied «Ozean» kommen Annenmaykantereit in die Mitte des Publikums. Hier fordert Henning die Menge auf, eine Strophe so laut es geht mitzusingen – und so schreit die Menge «Ich will einen Ozean» - dreimal beeindruckend laut, was an die Konzerte von Taylor Swift oder Harry Styles erinnert.

Wie üblich an ihren Konzerten sieht man kaum Handys in der Luft. Das könnte daran liegen, dass die Band dem Filmen von Konzerten mit «Du bist überall» ein Lied gewidmet hat. Sie fordern die Fans darin auf, ihre Handys in der Tasche zu lassen, weil man sich «die Aufnahmen sowieso nicht wieder anschaue». Die Fans respektieren sichtlich den Wunsch – ausser bei den grössten Hits der Band sah man vereinzelt Handybildschirme aufblitzen. Das kann man dem Publikum aber auch nicht verübeln.

