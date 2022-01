Im «Harry Potter»-Special wird Emma Watson mit Emma Roberts verwechselt

1 / 12 Dieses Kinderfoto, das im Rahmen des Specials «Return to Hogwarts» gezeigt wird, sorgt bei «Harry Potter»-Fans gerade für Ärger. Instagram/emmaroberts In der Spezial-Ausgabe wird mitunter Behind-the-scenes-Material eingeblendet, aber auch Archivaufnahmen der Darstellerinnen und Darsteller. In einer Szene zeigten sie ein vermeintliches Kinderfoto von Emma Watson. imago images/Picturelux Die 31-jährige Britin spielt bekanntlich in allen «Harry Potter»-Teilen die Figur der Hermine Granger. imago images/Cover-Images

Darum gehts Das «Harry Potter»-Special «Return to Hogwarts» ist seit dem neuen Jahr hierzulande bei Sky Show verfügbar.

Darin reisen Daniel Radcliffe (32), Rupert Grint (33) und Emma Watson (31) 20 Jahre nach «Der Stein der Weisen» zurück nach Hogwarts und erinnern sich unter anderem an ihre Anfänge.

Auch Kinderfotos wurden gezeigt – und genau in solch einer Szene entdeckten aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer ein peinliches Malheur.

Es wurde nämlich nicht Emma Watson gezeigt, sondern Schauspielerin Emma Roberts (30).

20 Jahre nach «Der Stein der Weisen» kehren Emma Watson (31), Daniel Radcliffe (32) und Rupert Grint (33) zurück in die magische Welt. In dem Special «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts», das hierzulande bei Sky Show ausgestrahlt wird, erinnern sich die drei Hauptcharaktere an ihre Anfänge, Set-Geheimnisse und die Dreharbeiten zurück. Für «Harry Potter»-Fans begann das Jahr also tatsächlich perfekt. Naja, fast.

Denn aufmerksamen Zuschauerinnen und Zuschauern fiel ein peinlicher Film-Fehler auf. In einer Szene geht es um Emma Watson, die in «Harry Potter» seit Beginn an Hermine Granger verkörpert. Im Rahmen dessen wird ein Kinderfoto eingeblendet. Das Problem: Es zeigt nicht Emma Watson, sondern ihre Kollegin Emma Roberts (30). Während der Nachproduktion scheint der Fauxpas von der gesamten Crew unbemerkt geblieben zu sein. Ein Fan deckte das Malheur hingegen auf Twitter auf.

Die Twitter-Userin veröffentlichte den Instagram-Post von Emma Roberts, in dem sie 2012 ihr Kinderfoto mit Micky-Mouse-Ohren mit ihren Followerinnen und Followern teilte.

HBO Max sah den Tweet ebenfalls und schnitt das Foto im Anschluss raus. «Gut aufgepasst, liebe Harry-Potter-Fans! Ihr habt uns auf einen Bearbeitungsfehler eines falsch beschrifteten Fotos aufmerksam gemacht. Eine neue Version folgt in Kürze», teilte der Sender in einem kurzen Statement «Entertainment Weekly» mit. Wie es überhaupt zu so einem Fehler kommen konnte, wollten die Verantwortlichen jedoch nicht kommentieren.