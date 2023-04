Krankenkassen: Im Herbst droht der nächste Prämienschock

Die Krankenkassenprämien könnten im Herbst weiter steigen. «Wenn wir nichts unternehmen, fahren wir das Gesundheitssystem an die Wand», warnt Santésuisse-Direktorin Verena Nold in einem Interview mit dem «SonntagsBlick». Aktuelle Zahlen für Januar und Februar würden bei den Kosten pro Versichertem eine Zunahme um 7,5 Prozent ausweisen. Treiber seien insbesondere die Medikamentenabgabe und Pflegeleistungen in Heimen.



In einer von Pro Familia veröffentlichten Erhebung geben bereits heute vier von zehn Familien an, dass ihr Haushaltseinkommen knapp für das gemeinsame Leben genüge. Sechs Prozent geben an, dass das Geld nicht ausreiche. Gar mehr als die Hälfte der Familien habe mitgeteilt, mindestens einmal aus Kostengründen auf eine medizinische oder therapeutische Behandlung verzichtet zu haben.