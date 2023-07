Graubünden: Im Herbst sollen über 5000 Hirsche geschossen werden

Das ist die Situation

Das Amt für Jagd und Fischerei im Kanton Graubünden hat kürzlich eine umfassende Jagdplanung für Rothirsche im Jahr 2023 veröffentlicht. Das Interesse daran ist gross, wie die «Südostschweiz» (Bezahlartikel) schreibt. Tabellen, Analysen, Zielsetzungen und vieles mehr enthält das 43-seitige Dokument. Auffällig: In diesem Jahr müssen 5278 Hirsche im Kanton geschossen werden. «Der Grossteil davon wird in der Hauptjagdsaison im September erlegt», sagt Lukas Walser, Wildbiologe beim Amt für Jagd und Fischerei Graubünden.

Die Zahl wirkt im ersten Moment eindrücklich. Im Kontext der vergangenen Jahre zeigt sich aber: Um die 5000 Tiere werden jeden Herbst geschossen . Das Amt teilt den Kanton für die Jagdplanung in 21 Gebiete ein. «Die Anzahl der Abschüsse unterscheidet sich zwischen den Regionen, sie ist aber in allen 21 Gebieten beachtlich», so Walser.

Das sind die Gründe

Die Gründe für die hohe Abschusszahl werden durch diverse Faktoren bestimmt: «Der Hirschbestand muss in einem tragbaren Mass bleiben, um Schäden am Wald und an der Landwirtschaft zu verringern», erklärt Walser. Aber auch der Hirsch steht im Fokus: «Käme es zu keiner Regulierung, würden sich zum einen Krankheiten ausbreiten und zum anderen käme es zu einem Massensterben der Tiere im Winter, wenn das Nahrungsangebot limitiert ist.» Mit einer vorgegebenen Anzahl von über 3000 stehen besonders weibliche Tiere auf dem Plan. «Dadurch ist eine Regulierung am effektivsten», so Walser.