Basel: Polizei überführt 21-jährigen Telefonbetrüger

Symbolbild: Ein mutmasslicher Betrüger ruft bei einem Rentner an und behauptet, dessen Tochter sei in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der 76-Jährige soll 100’000 Franken Kaution zahlen.

Die Basler Kriminalpolizei konnte am Donnerstagnachmittag einen mutmasslichen Telefonbetrüger festnehmen. Weil seine Tochter einen Verkehrsunfall verursacht haben soll, sollte ein 76-jähriger Rentner sofort eine Kaution von 100’000 Franken bezahlen. So die Masche des 21-jährigen Telefonbetrügers. Am Donnerstag rief der Betrüger beim 76-jährigen Vater an und gab sich als Polizist aus. Im Hintergrund war beim Telefonanruf die angeblich weinende Tochter zu hören, schreibt die Basler Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung.