Falsche Polizisten: Die Maschen der Betrüger werden immer fieser

In Zug haben falsche Polizisten innerhalb eines Monats rund 394’000 Franken erbeutet. In Luzern waren es bei zwei Fällen dieses Jahr jeweils mehrere Zehntausend Franken. «Allein seit anfangs Jahr haben Telefonbetrüger im Aargau über 800'000 Franken erbeutet und sind aktiver denn je», teilte die Kantonspolizei Aargau kürzlich mit.

Falsche Polizisten gehen sehr geschickt vor

«Die Telefonbetrüger sind äusserst gut organisiert», sagt Kleiner. Trotz ständiger Sensibilisierung sind sie immer wieder erfolgreich. «Wenn die Bevölkerung genügend gewarnt oder abgestumpft ist, dann lassen sie sich etwas Neues einfallen», so Kleiner. Bekannt sind etwa Enkeltrick-Betrüger und Anrufe von falschen Polizisten. Eine neuere Masche sind Schockanrufe durch angebliche Polizisten. Mögliches Szenario: Eine Enkelin der angerufenen Person verursachte einen Verkehrsunfall. Für weitere Untersuchungen oder eine Kaution fordern vermeintliche Polizisten einen hohen Geldbetrag. «Am Telefon hören Opfer im Hintergrund eine schluchzende Person. So wird der emotionale Druck immens erhöht.»

Ständige Sensibilisierung auf Telefonbetrug

Die Täter scheinen gemäss Kleiner psychologisch geschult: «Sie wissen genau, was sie sagen müssen. Sie bauen so starken Druck auf, dass man sich gar nicht wehren kann. Die Opfer sind nicht einfach naiv: Sie merken manchmal gar nicht, wie sie eingelullt werden», so Kleiner. Mit jeder Minute am Telefon werde der Druck grösser. «Deshalb sollen Angerufene solche Gespräche sofort beenden und sich bei Angehörigen direkt vergewissern, wie es ihnen geht.» Im Zweifelsfall soll man die Polizei kontaktieren.