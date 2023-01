«Im Homeoffice kompensiere ich den Stress unter der Woche im Büro»

Am Freitag werde im Homeoffice nicht gleich effizient gearbeitet wie an anderen Wochentagen, sagt ein HR-Experte. Er vermutet, dass der Homeoffice-Freitag auch ein verlängertes Wochenende sei.

Verlängertes Wochenende dank Homeoffice? An Montagen und Freitagen ist es vermehrt leer in den Büros und Zügen – viele Arbeitnehmende arbeiten an diesen Tagen von zu Hause aus. HR-Experte Jörg Buckmann ist unsicher, wie viel die Leute im Homeoffice tatsächlich arbeiten und wie viel davon verlängertes Wochenende ist, wenn die Homeoffice-Tage auf Montag oder Freitag fallen.

«Manchmal nehme ich es easy»

Mehrere Leserinnen und Leser berichten, dass sie es im Homeoffice etwas ruhiger angehen – so etwa K.B. Sie schreibt, dass sie im Büro pausenlos im Dauerstress sei – daher kompensiere sie dies im Homeoffice: «Hier nehme ich mir bewusst Zeit für Pausen, in denen ich auch mal eine Dusche nehme oder meinem Freund etwas Gutes tue.»

«Am Montag starte ich aus dem Homeoffice sanft in die Woche»

Für viele Lesende ist das Homeoffice aber nicht in erster Linie eine Möglichkeit, um es ruhiger anzugehen: Sie könnten so vor allem dem Grossraumbüro entkommen. «Ich würde keinen Job mehr annehmen, bei dem ich nicht zwei bis drei Tage in der Woche Homeoffice machen kann», sagt etwa Carina (32). Sie könne an Homeoffice-Tagen länger schlafen, sich gesünder ernähren und am Abend bleibe genügend Zeit, um Sport zu machen, weil der Reiseweg entfällt.