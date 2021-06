Studenten-Party im Hotel der französischen Nationalmannschaft

Die Nati ist am Freitagabend gut in Bukarest angekommen.

Die Schweizer Nati ist am Freitagabend in Bukarest angekommen. Freudig twitterten die Social-Media-Verantwortlichen ein Video der Ankunft und schrieben dazu: «Bukarest, hier sind wir!». Nati-Stars posteten zudem auf Instagram Videos des Flugs.

Und Frankreich? Nun – auch das französische Team ist am Freitagabend in Bukarest angekommen. Die Mannschaft, auf die die Schweiz am Montagabend um 21 Uhr trifft, weilt im Hilton Hotel in der Altstadt. Nach der Reise freuten sich die Spieler und der Staff wohl auf eine geruhsame Nacht. Daraus wurde aber nix. So gab es scheinbar ab 18 Uhr eine Studenten-Abschlussparty in der Lobby.